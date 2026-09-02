Собянин сообщил об уничтожении уже 25 БПЛА, летевших на Москву

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны сбили еще девять беспилотников, летевших на Москву. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

На места падения фрагментов дронов прибыли сотрудники экстренных служб. Таким образом, на подлете к столице в среду, 2 сентября, уничтожено уже 25 БПЛА.

На фоне вражеских попыток атаковать Москву временные ограничения на полеты действуют в аэропорту Внуково. В целях безопасности авиагавань временно не принимает и не выпускает самолеты.

Аналогичные меры принимались и в Жуковском, но позже были сняты. Кроме того, Домодедово принимал и выпускал рейсы по согласованию. К настоящему моменту авиагавань возобновила работу в штатном режиме.

