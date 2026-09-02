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02 сентября, 14:55

Общество

Врачи в Подмосковье вытащили таракана из уха пациентки

Фото: mz.mosreg.ru

Врачи приемного отделения Щелковской больницы во Фрязине извлекли большого таракана из левого уха пациентки. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Минздрав Подмосковья.

Девушка обратилась за помощью с жалобами на сильную боль и ощущение движения в слуховом проходе. Симптомы появились утром. Сначала она сама промыла ухо водой: движения ощущаться перестали, но боль только усилилась.

При осмотре врач заметил в слуховом проходе пациентки крупного таракана.

Оториноларинголог Сархан Кичибеков предупредил, что такая ситуация является достаточно опасной. Проблема заключается в том, что насекомое не может вылезти самостоятельно, двигаясь назад. При этом тело таракана может сломаться, если неосторожно попытаться вынуть его пинцетом.

В таком случае, если часть хитина останется в ухе, это может привести к гнойному воспалению, добавил специалист. Кроме того, продукты жизнедеятельности таракана токсичны для слизистой оболочки и могут стать причиной химического ожога или аллергии.

В итоге медики обездвижили насекомое и аккуратно достали, после чего использовали антисептик для обработки ушной раковины. Угрозы для слуха нет, однако пациентке будет необходим повторный осмотр.

Врачи напомнили, что не стоит пытаться самостоятельно достать инородное тело из уха, так как это нередко приводит к осложнениям. В связи с этим лучше сразу обратиться к специалистам.

Ранее подмосковные медики достали из уха пациента кусок беруши, с которой он ходил на протяжении двух лет. Он обратился за помощью из-за ухудшения слуха. По словам молодого человека, он пользовался берушами несколько лет назад, когда работал в шумном коллективе. После извлечения предмета слух быстро восстановился.

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