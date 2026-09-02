"Лето в Москве" подготовило разнообразную программу на последнюю неделю проекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

С 2 по 6 сентября в Москве пройдет последняя неделя масштабного проекта "Лето в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На городских площадках организуют лекции, спектакли, балы, ретродискотеки, фестивали, кулинарные и творческие мастер-классы. Гости смогут узнать больше о влиянии русской культуры на мировое искусство, станцевать вальс, приготовить блюда традиционной кухни, собрать робота и расписать игрушки.

Лекции и образовательные программы

2 сентября в 17:00 на фестивальной площадке "Московские сезоны" на улице Хачатуряна пройдет лекция диджея и музыкального продюсера Леонида Руденко "Влияние русской культуры на мировую". Он разберет примеры влияния русской культуры на мировую музыку и покажет, какие популярные композиции имеют русские корни.

5 и 6 сентября там же с 12:00 до 15:00 пройдет цикл лекций об искусстве. 5 сентября посетители смогут узнать о московской и петербургской композиторских школах, московских традициях и музыкальной жизни столицы XIX века. 6 сентября состоятся лекция о композиторских школах, "Музыкальный путеводитель по Москве" и рассказ о Москве на полотнах великих художников.

Театр и шоу

2 сентября в 17:00 на флагманской площадке "Мой район" в парке "Усадьба Трубецких" пройдет спектакль "У нас появился брат" Московского театра для всей семьи "Мамин театр".

5 сентября в 19:00 там же представят литературный спектакль "зОщенко" в формате стендапа театральной мастерской Юлианы Зверевой.

6 сентября в 11:00 зрителей приглашают на шоу клоунов "Смехоходы идут в школу!". В программе – клоунские репризы, цирковые номера, жонглирование, колесо Сира и фокусы.

Балы и ретродискотека

5 сентября в 16:00 в саду имени Н. Э. Баумана состоится бал "День рождения осени". Гостей приглашают прийти в русских костюмах: женщинам предлагают выбрать цветные платья, сарафаны, шляпки и венки, мужчинам – светлые рубашки, темные брюки и шейные платки. В программе – вальсы, кадриль и другие бальные танцы.

В 17:00 в этот же день в парке 850-летия Москвы пройдет мастер-класс с реконструкцией "Москва 80-х". Посетителей ждут дворовые игры, дискотека у фонтана, музыка у импровизированного костра и интерактивы с пионерским колоритом. Профессиональные танцоры исполнят хиты 1980-х в стиле диско и твист, а затем проведут открытый урок.

Фестивали и концерты

5 сентября в 17:00 на окружной площадке "Мой район" на бульваре Дмитрия Донского, дом 18, строение 4, пройдет космический фестиваль. В программе – паркур-шоу, живая музыка и световые постановки. Перед гостями выступят группа Jump Evolution, коллектив Arfasound, шоу "Реборн", Light Angels и певец Аскер Бербеков. Также будут работать тематические фотозоны и VR-площадка "Космос" с симуляторами.

В тот же день в 13:00 на окружной площадке "Мой район" по адресу Ленинский проспект, владения 82–86, откроется международный фестиваль "Русская кухня: мост между культурами". Гостей ждут кулинарные поединки, демонстрационное приготовление авторской окрошки и царской ухи, мастер-классы и дегустации.

Мастер-классы для детей и взрослых

С 3 по 6 сентября с 12:00 до 18:00 в научной студии фестивальной площадки "Московские сезоны" на Вешняковской улице пройдут занятия "Летний лагерь" для детей от шести лет. Участники смогут собрать мост для походной переправы, экспедиционный внедорожник, робота-разведчика, ИИ-плакат, подъемный кран и 3D-модель символа Москвы.

С 4 по 6 сентября с 12:00 до 19:00 на площадках "Московские сезоны" будут работать кулинарные студии для участников от шести лет. На занятиях научат готовить блюда традиционной русской кухни – солянку, жаркое, пончики, калачи и расстегаи.

Студии откроются в сквере у Гольяновского пруда, у станции метро "Некрасовка", в музее-заповеднике "Коломенское", на улицах Профсоюзной, Теплый Стан, Матвеевской, на Мичуринском проспекте, Святоозерской улице и бульваре Дмитрия Донского.

5 сентября в 15:00 на ВДНХ пройдет мастер-класс "Пленэр на ВДНХ" с художником Шамилем Маметовым. Участники разберут принципы гармонии архитектурного ансамбля ВДНХ и создадут графические зарисовки.

В 17:00 на площадке по адресу Красноярская улица, владение 14, состоится мастер-класс "Роспись неваляшек и Колобка в стиле СССР". Участники смогут оформить игрушки в советской стилистике и забрать их с собой.

6 сентября в 14:00 на площадке на пересечении Измайловского бульвара и 9-й Парковой улицы пройдет мастер-класс "Советские конфеты". Дети и взрослые будут расписывать гипсовые заготовки в виде сладостей и превращать их в интерьерные украшения, магниты или элементы декора.

Квесты и прогулки

5 сентября музей-заповедник "Царицыно" приглашает на интерактивный квест "Тенистыми аллеями". Участники пройдут маршрут по территории музея-заповедника, выполняя задания и узнавая подробности о пейзажном парке, его достопримечательностях и деревьях.

До 6 сентября на 30 фестивальных площадках "Московские сезоны" также работают "Домики добра". Горожане могут передать подарки для участников специальной военной операции и детей из новых регионов России, а также товары для приютов животных. Для сбора принимают средства гигиены, сладости с длительным сроком хранения, канцелярию, наборы для творчества, корма, амуницию и дезинфицирующие средства.

Кроме того, на ВДНХ в "Москвариуме" ежедневно с 10:00 до 21:00 работает тематический парк развлечений "Капибарабууум", созданный по мотивам интернет-мемов о капибарах.

Между тем 5 сентября на площади промышленности ВДНХ состоится фестиваль "Киберзарница". С 10:00 до 21:00 там будут работать несколько тематических зон. Все желающие смогут сыграть в баскетбольные и футбольные симуляторы, попробовать свои силы в управлении дронами в FPV-зоне, включая дрон-баскетбол.