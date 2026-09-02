Генконсульство РФ в Бонне прекратит выдавать готовые паспорта после 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Генконсульство России в Бонне с 11 сентября прекратит выдачу готовых паспортов в связи с закрытием дипломатического учреждения по требованию властей Германии, сообщается на сайте генконсульства.

По уточнению дипмиссии, получить готовые документы возможно без предварительной записи в срок до 11 сентября. Невостребованные паспорта будут отосланы в российское посольство в Берлине. Туда же поступят заявления на оформление паспортов, которые к тому моменту останутся в работе.

Данное генконсульство является последним российским дипломатическим представительством подобного уровня в ФРГ. В мае 2023‑го германские власти потребовали закрыть четыре из пяти генконсульств РФ – в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне. С этого момента интересы России в Германии будет представлять исключительно посольство в Берлине.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия закроет российское генконсульство в Бонне и денонсирует соглашение о функционировании Русского дома в Берлине. Поводом для этого послужило заявление министра внутренних дел Германии Александера Добриндта, который без доказательств связал Россию с происшествием в аэропорту Лейпцига, где в начале августа возле украинского Ан‑124 обнаружили беспилотник со взрывателем.

Следствие установило наличие около 800 граммов взрывчатки на дроне. Добриндт квалифицировал произошедшее как гибридную атаку и не исключил новых подобных инцидентов. Затем полиция ФРГ нашла в том же аэропорту еще один БПЛА и еще одно вещество – предположительно, около 50 граммов гексогена.

