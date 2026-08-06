Движение в Москве ограничат 8 и 9 августа из-за триатлона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 августа, 07:33

Политика

В Германии назвали инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига "гибридной атакой"

Фото: 123RF.com/mnfotografiecom

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг принципиально новым уровнем угрозы и квалифицировал его как сценарий гибридной атаки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, дрон был замечен непосредственно на территории аэропорта. После идентификации БПЛА и возникновения подозрений о наличии взрывного устройства в готовность были приведены полиция и взрывотехники федеральной полиции, которые обезвредили заряд.

Добриндт подчеркнул, что противодействие таким угрозам координируют Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от БПЛА. Он допустил повторение подобных акций в будущем и заявил о планах последовательно укреплять меры безопасности, включая постоянное техническое оснащение противодронной защиты в аэропортах и на других объектах.

Глава МВД отметил профессиональный характер действий злоумышленников, требующий высоких технических навыков и опыта обращения со взрывчаткой, и предостерег от преждевременных предположений о конструкции дрона, типе взрывчатки и заказчиках, поскольку любые домыслы могут увести расследование по ложному следу.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпциг рядом с украинским грузовым самолетом Ан обнаружили БПЛА со взрывателем. После обнаружения авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте около 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части самолета заметили небольшие повреждения.

Читайте также


политика

Как бороться с любителями выкинуть вещи из окна

Для любителей выкинуть мусор из окна может наступить три вида ответственности

Читать
закрыть

Чем опасно посещение популярных ретритов

Психотерапевты заявили о росте количества обращений пациентов после посещения ретритов

Людям с серьезными психическими нарушениями такие группы действительно противопоказаны

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить с секретными тележками в магазинах

Секретные тележки появились в столичных продуктовых: клиентам предлагают приобрести наборы, не видя их содержимого

Читать
закрыть

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика