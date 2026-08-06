В Германии назвали инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига "гибридной атакой"

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Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт назвал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг принципиально новым уровнем угрозы и квалифицировал его как сценарий гибридной атаки. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, дрон был замечен непосредственно на территории аэропорта. После идентификации БПЛА и возникновения подозрений о наличии взрывного устройства в готовность были приведены полиция и взрывотехники федеральной полиции, которые обезвредили заряд.

Добриндт подчеркнул, что противодействие таким угрозам координируют Единый центр защиты от гибридных угроз и Единый центр защиты от БПЛА. Он допустил повторение подобных акций в будущем и заявил о планах последовательно укреплять меры безопасности, включая постоянное техническое оснащение противодронной защиты в аэропортах и на других объектах.

Глава МВД отметил профессиональный характер действий злоумышленников, требующий высоких технических навыков и опыта обращения со взрывчаткой, и предостерег от преждевременных предположений о конструкции дрона, типе взрывчатки и заказчиках, поскольку любые домыслы могут увести расследование по ложному следу.

Ранее СМИ сообщили, что на летном поле в аэропорту Лейпциг рядом с украинским грузовым самолетом Ан обнаружили БПЛА со взрывателем. После обнаружения авиагавань временно остановила полеты, а прибывающие рейсы направили в другие города.

При этом один из грузовых самолетов прервал посадку и пошел на второй круг. На высоте около 400 метров он столкнулся с неопознанным объектом. После посадки на носовой части самолета заметили небольшие повреждения.