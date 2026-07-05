Неизвестный дрон нашли на берегу Черного моря в Турции

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Беспилотник неустановленного происхождения нашли на берегу Черного моря в турецкой провинции Зонгулдак. Об этом сообщает агентство IHA.

Местные жители, обнаружив БПЛА, сразу же вызвали экстренные службы. Полицейские оцепили район на побережье. Тем временем саперы проверяют дрон и устанавливают его происхождение, а также наличие взрывчатого вещества.

Ранее украинский дрон со взрывчаткой рухнул в турецкой провинции Трабзон. БПЛА разрушился после столкновения с деревом в районе Вакфыкебир. Специалисты, осмотрев объект, установили, что дрон был оснащен примерно пятью килограммами взрывчатки.

При этом 12 июня аналогичный инцидент произошел в районе Шиле в пригороде Стамбула, где на пляже был обнаружен предполагаемый дрон-камикадзе.