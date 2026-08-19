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19 августа, 11:45

Происшествия

Трое туристов из Петербурга пострадали при камнепаде в горах Кабардино-Балкарии

Фото: MAX/"МЧС Кабардино-Балкарии"

Трое туристов из Санкт-Петербурга пострадали в результате камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в Черекском районе на пике "20 лет ВЛКСМ" на высоте 2 200 метров. Утром поступило сообщение о том, что группа из трех человек просит о помощи. На место выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Предварительно, у них ушибы различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

Ранее группа из восьми альпинистов, пропавших на Эльбрусе 17 августа, была найдена живой и эвакуирована на поляну Азау. Спасатели искали их по южному склону. От медицинской помощи альпинисты отказались.

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