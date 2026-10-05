Фигуристка Елена Костылева не может тренироваться из-за воспаления связки

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров Елена Костылева не может тренироваться из-за воспаления связки. Об этом ТАСС рассказала мать спортсменки Ирина Костылева.

По словам женщины, 24 августа фигуристка посетила тренировку, но уже 14 сентября пропустила ее. В тот день спортсменке сделали МРТ, результаты которого показали воспалительный процесс. По словам матери фигуристки, девочка испытывает боль и на сегодняшний день не может кататься.

В ноябре прошлого года тренер Костылевой Евгений Плющенко обратился к детскому омбудсмену с жалобой на мать спортсменки. Он обвинил ее в жестоком обращении с ребенком. В жалобе говорилось, что женщина регулярно оскорбляла тренерский состав, других фигуристов и их родителей.

Тогда же совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская опубликовала в своем телеграм-канале видео с камеры наблюдения, на котором видно, как мать фигуристки ударила кулаком в живот ребенка и силой сняла с девочки коньки. Разрешение на публикацию дал отец девочки, являющийся законным представителем. Рудковская добавила, что это не единственная подобная запись.

Уже в августе Костылева рассказала, что Плющенко и Рудковская оказывают ей материальную поддержку. По словам фигуристки, у них очень хорошие отношения. Она также отмечала, что они всегда поддерживают ее.