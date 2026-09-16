Медведева заявила, что фигуристам не нужна жалость

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева заявила, что жалость не является подходящей формой поддержки для большинства фигуристов. Об этом она рассказала ТАСС на стенде "Ростелекома" в рамках Международного фестиваля молодежи.

По словам спортсменки, некоторым людям действительно необходимы похвала или сочувствие, однако в фигурном катании жалость воспринимается иначе. Медведева призналась, что сама испытывала неприятные чувства, когда после Олимпиады ей говорили, что ее жалеют.

"Это было "фу". Мне говорили, не переживай, что я классная. Конечно, я классная, у меня единственное серебро в карьере. Пусть нескромно, но это так", – сказала фигуристка.

Медведеву наградили серебряной медалью на Олимпиаде 2018 года. В соревнованиях она уступила россиянке Алине Загитовой.

Ранее Медведева допустила введение красных карточек для некоторых тренеров по фигурному катанию. Спортсменка рассказала, что во время съемок фильма, где она играет нападающую женской команды "Динамо", узнала больше о футбольных правилах. Фигуристка также удивилась возможности удаления тренера с бровки за получение красной карточки.