Загитова призналась, что перестала реагировать на хейт в Сети

Фото: legion-media.com/ТАСС/Сергей Булкин

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как изменила отношение к критике и негативным публикациям о себе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам спортсменки, раньше хейт в интернете ее сильно задевал, однако со временем она поняла, что не обязана постоянно объясняться и что-либо доказывать окружающим.

Также Загитова заявила, что некоторые журналисты пытаются представить ее в негативном свете и распространяют о ней недостоверную информацию. Сейчас фигуристка предпочитает не реагировать на такие публикации, а раньше, по ее словам, она бы вспылила и попыталась оправдаться.

Ранее спортсменка пригрозила СМИ судом за публикацию о налоговой задолженности. В августе в медиа появилась информация о том, что у Загитовой есть долг в размере 89 тысяч рублей перед налоговой службой. Олимпийская чемпионка опровергла эти сведения и приложила к заявлению подтверждение об отсутствии задолженности.

Фигуристка добавила, что, если не будет удалена ложная информация и не появится опровержение, ей придется защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию в суде.