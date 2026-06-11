Тутберидзе рассказала, как поймала Загитову за поеданием шоколадной пасты

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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что однажды во время тренировок олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пыталась скрыть от тренеров банку шоколадной пасты, спрятавшись под одеялом в гостиничном номере. Об этом она рассказала в выпуске ALEKÓ In My Bag.

Тренер рассказала, что после тренировки она вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом решила пригласить Загитову на лед для постановки программы. Когда тренеры подошли к номеру спортсменки спустя несколько секунд после того, как та вошла внутрь, фигуристка уже сидела на кровати под одеялом.

"Оказалось, что Алина сидела с банкой шоколадной пасты и ложкой. Ситуация оказалась весьма забавной", – вспомнила Тутберидзе.

По словам тренера, Загитова попыталась объяснить, что накрылась одеялом, чтобы переодеться, однако столь быстро сменить одежду, как отметила Тутберидзе, спортсменка просто не успела.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества Трусова) вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/27. По данным СМИ, спортсменки не попали в основной состав из-за того, что не участвовали в соревнованиях в последних сезонах.

Валиева отбыла дисквалификацию, которая завершилась 25 декабря 2025 года, после того в январе 2024 года CAS отстранил ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил, запретив выступать на турнирах под эгидой ФФККР, участвовать в сборах и тренировках. Игнатова, в свою очередь, вышла из декрета после рождения сына.