График работы соцучреждений Москвы изменится 12 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 19:56

Спорт

Тутберидзе рассказала, как поймала Загитову за поеданием шоколадной пасты

Фото: ТАСС/Олег Бухарев

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что однажды во время тренировок олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова пыталась скрыть от тренеров банку шоколадной пасты, спрятавшись под одеялом в гостиничном номере. Об этом она рассказала в выпуске ALEKÓ In My Bag.

Тренер рассказала, что после тренировки она вместе с хореографом Даниилом Глейхенгаузом решила пригласить Загитову на лед для постановки программы. Когда тренеры подошли к номеру спортсменки спустя несколько секунд после того, как та вошла внутрь, фигуристка уже сидела на кровати под одеялом.

"Оказалось, что Алина сидела с банкой шоколадной пасты и ложкой. Ситуация оказалась весьма забавной", – вспомнила Тутберидзе.

По словам тренера, Загитова попыталась объяснить, что накрылась одеялом, чтобы переодеться, однако столь быстро сменить одежду, как отметила Тутберидзе, спортсменка просто не успела.

Ранее стало известно, что российские фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (до замужества Трусова) вошли в резервный состав сборной России на сезон-2026/27. По данным СМИ, спортсменки не попали в основной состав из-за того, что не участвовали в соревнованиях в последних сезонах.

Валиева отбыла дисквалификацию, которая завершилась 25 декабря 2025 года, после того в январе 2024 года CAS отстранил ее на четыре года за нарушение антидопинговых правил, запретив выступать на турнирах под эгидой ФФККР, участвовать в сборах и тренировках. Игнатова, в свою очередь, вышла из декрета после рождения сына.

Читайте также


спорт

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

Как будут работать госучреждения и транспорт Москвы в День России?

Взрослые поликлиники будут принимать посетителей 12 и 14 июня с 09:00 до 16:00

Центры московского долголетия 12 июня, полностью закроются для посещения

Читать
закрыть

Какие изменения могут ждать пенсионную систему РФ?

Новая программа – попытка адаптировать долгосрочные сбережения под организации

Читать
закрыть

Как пережить затяжные ливни в Москве?

Важна утренняя легкая зарядка и проветривания

Читать
закрыть

Почему мужчины пытаются приукрасить реальный рост?

Так они хотят повысить свои шансы на свидание

Читать
закрыть

Стоит ли ждать разблокировки западных сервисов в РФ?

Финальные согласования с представителями корпорации состоялись в начале июня

Читать
закрыть

Нужно ли менять льготные ставки по семейной ипотеке на частичное погашение?

Прямое софинансирование могло бы помочь в вопросе расширения жилплощади

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика