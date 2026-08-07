Молодежный штаб открылся на востоке Москвы

Фото: Роман Филюшин

Молодежный штаб открылся в районе Гольяново Восточного административного округа Москвы. По приглашению организаторов в мероприятии приняли участие президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк и участник СВО Эдуард Шонов.

Гости выступили с напутственными словами и дали старт турниру, который стал первым спортивным событием молодежного объединения. Ожидается, что новый штаб, расположенный по адресу Щербаковская улица, дом 53, корпус 15, станет центром притяжения для молодых москвичей и поможет им воплощать городские инициативы.

В программу работы штаба войдут просветительские, патриотические и спортивные мероприятия в разных районах ВАО. Молодые москвичи смогут оказывать адресную помощь, участвовать в сборе гуманитарных грузов и организации донорских акций. Образовательный блок предусматривает мастер-классы по ораторскому искусству и ведению социальных сетей, а также встречи с экспертами.

"Благодаря открытию молодежного штаба активисты получат новые возможности для реализации собственных проектов по развитию округа и города. Одним из ключевых направлений работы станет спорт: запланированы турниры по стритболу, настольному теннису, шахматам и волейболу, утренние зарядки в парках, лекции о правильном питании и диалоги со спортсменами. Сегодня массовый спорт является неотъемлемой частью столичной жизни. За прошлый год в Москве обустроили более 800 спортивных локаций, горожане активно тренируются на 140 площадках проекта "Мой спортивный район" и участвуют в программе "Лето в Москве". Окружные и районные инициативы молодежи гармонично встроятся в эти масштабные городские проекты", – сказал Третьяк.

Отдельное направление работы штаба посвящено патриотическим и общественным инициативам. В программу войдут экскурсии в музеи и участие в памятных акциях. Активисты сформировали дорожную карту, которая предусматривает создание молодежных активов в районах округа и запуск проекта "Молодежный образ района" по сбору предложений, связанных с благоустройством.

Еще одним направлением станет наставничество: участники с опытом общественной работы будут помогать новым активистам разрабатывать и воплощать собственные проекты.

"Москва помогает молодежи воплощать в жизнь самые смелые идеи. Благодаря поддержке города они получают возможности для развития своих проектов, в том числе патриотических. Отличным подспорьем в этом становятся молодежные штабы, один из которых открылся сегодня на востоке столицы. В масштабах всего города важную роль в поддержке молодых людей играет проект "Молодежь Москвы", с помощью которого было реализовано уже свыше 3 500 инициатив. Сегодня к нему присоединяется все больше ветеранов специальной военной операции, которые становятся наставниками для подрастающего поколения: они проводят совместные тренировки и заботятся о мемориалах. Только за последние полтора года в патриотических акциях "Молодежи Москвы" приняли участие около 85 000 человек", – отметил Шонов.

Столичная молодежная политика выстроена как комплексная система, которая постоянно развивается. Она также включает в себя Молодежный парламент Москвы со 132 районными молодежными палатами, "Студенческие парламентские клубы" в 55 вузах и программы ресурсного центра "Мосволонтер", где более 120 000 человек прошли обучение для добровольческой деятельности.

Ранее ресурсный центр "Мосволонтер" пригласил москвичей присоединиться к экологическим акциям, мастер-классам и городским мероприятиям, которые пройдут до конца августа. Принять участие смогут как начинающие, так и опытные добровольцы. Участники мероприятий смогут освоить новые навыки, научиться работать в команде и внести вклад в городские инициативы.

