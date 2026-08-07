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07 августа, 18:55

В мире

Дикая обезьяна травмировала 18 человек на западе Индонезии

Фото: 123RF.com/pramprach

Не менее 18 человек пострадали из-за дикой обезьяны на западе Индонезии. Агрессивное животное, которое 3 дня подряд нападало на жителей города Тембилахан, поймали, сообщила газета Indonesia Expat.

Как отметили журналисты, длиннохвостый макак кусал и царапал детей и пожилых людей. Некоторым пострадавшим понадобилось наложить швы и сделать прививку от бешенства. Из-за действий обезьяны в городе были закрыты около 40 школ, сотни детей учились дистанционно.

Животное попалось в специально установленную ловушку, его будут проверять специалисты Агентства по охране природных ресурсов провинции Риау для определения причины агрессивного поведения.

При этом местные власти не подтвердили, что пойманный макак был единственным, кто виновен в нападении на людей. Там добавили, что мониторинг обстановки в городе продолжится. В случае отсутствия рисков для местных жителей школы снова откроются 10 августа.

Известно, что в Тембилахане проживают примерно 80 тысяч человек.

Ранее сотня макак в Таиланде сбежала из вольера в питомнике Лопбури из-за жары и голода. При этом сотрудникам учреждения удалось оперативно отремонтировать клетку, предотвратив побег еще тысячи животных.

В результате операции по поимке обезьян большую часть зверей поймали и вернули в питомник. В то же время местные власти сообщили, что для улучшения жизни макак, находящихся в неволе, будет создан специальный фонд.

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