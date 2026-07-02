В Адыгее возбудили дело после смерти женщины из-за нападения примата в частном доме

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В Адыгее возбудили уголовное дело после гибели 84-летней женщины из-за нападения примата на территории частного дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

СК установил, что 2 июля женщина ухаживала за животными, однако во время кормления не убедилась в безопасности своих действий и открыла вольер. В итоге примат покусал ее. От полученных травм женщина умерла на месте.

Помимо этого, животное покусало ее 39-летнего внука, его доставили в больницу с травмами различной тяжести.

Согласно данным следствия, примат и ряд других экзотических животных содержались в вольере на территории частного дома в садоводческом товариществе Тахтамукайского района. Все они принадлежат внучке погибшей, которая содержала их в доме незаконно.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Действия, направленные на установление всех обстоятельств, проводятся следователями и криминалистами. Будет дана правовая оценка должностных лиц, которые должны были контролировать правовое урегулирование содержания экзотических животных.

Ранее в Таиланде длиннохвостая макака напала на 6-летнего мальчика. Он получил травмы груди и ноги, а впоследствии скончался. При этом животное принадлежало дедушке мальчика и до сих пор находится на привязи за магазином.

