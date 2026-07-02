Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 20:30

Происшествия

В Адыгее возбудили дело после смерти женщины из-за нападения примата в частном доме

Фото: МАХ/Baza

В Адыгее возбудили уголовное дело после гибели 84-летней женщины из-за нападения примата на территории частного дома, сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

СК установил, что 2 июля женщина ухаживала за животными, однако во время кормления не убедилась в безопасности своих действий и открыла вольер. В итоге примат покусал ее. От полученных травм женщина умерла на месте.

Помимо этого, животное покусало ее 39-летнего внука, его доставили в больницу с травмами различной тяжести.

Согласно данным следствия, примат и ряд других экзотических животных содержались в вольере на территории частного дома в садоводческом товариществе Тахтамукайского района. Все они принадлежат внучке погибшей, которая содержала их в доме незаконно.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Действия, направленные на установление всех обстоятельств, проводятся следователями и криминалистами. Будет дана правовая оценка должностных лиц, которые должны были контролировать правовое урегулирование содержания экзотических животных.

Ранее в Таиланде длиннохвостая макака напала на 6-летнего мальчика. Он получил травмы груди и ноги, а впоследствии скончался. При этом животное принадлежало дедушке мальчика и до сих пор находится на привязи за магазином.

Читайте также


происшествиярегионы

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика