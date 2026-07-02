Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

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Аэропорт Внуково выполняет рейсы только по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Временные меры связаны с введением ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани и необходимы для обеспечения безопасности полетов. Из-за этого возможны корректировки в расписании рейсов.

Аналогичные ограничения уже вводились в аэропорту днем 2 июня. Авиагавань также временно принимала и отправляла рейсы лишь по согласованию с уполномоченными органами.

Однако меры были связаны с отражением атаки вражеского БПЛА, который летел в сторону Москвы. После ликвидации угрозы Внуково отменил ограничения.

