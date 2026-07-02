Аэропорт Внуково снял временные ограничения

Фото: depositphotos/Shebeko

Столичный аэропорт Внуково отменил временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила Росавиация.

Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Во Внуково в четверг, 2 июля, вводились временные ограничения на прием и выпуск рейсов на фоне отражения атаки БПЛА. Аэропорт работал по согласованию с уполномоченными органами, пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании.

Сергей Собянин сообщал, что в небе над регионом был обнаружен и перехвачен вражеский беспилотник. На месте падения обломков работали экстренные службы.