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02 июля, 13:13

Транспорт

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: depositphotos/nitinut380

Аэропорт Внуково временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с уполномоченными органами. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Они связаны с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.

Пассажиров также предупредили о том, что в связи с этим возможны корректировки в расписании рейсов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково приземлился самолет, который выполнил первый прямой рейс по маршруту Дар-эс-Салам – Москва. Рейс TC 422 осуществил национальный перевозчик Air Tanzania. Планируется, что самолеты из Внуково в аэропорт Дар-эс-Салама и обратно будут летать по вторникам, четвергам и субботам.

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