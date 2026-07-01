"Победа" опровергла искажение данных клиентов при бронировании

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Авиакомпания "Победа" опровергла сообщения о намеренном искажении данных ее клиентов при бронировании, передает Агентство "Москва".

Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что при бронировании билетов сайт "Победы" якобы делает ошибки в личных данных туристов. В результате им предлагают переоформить билеты за дополнительную плату.

"Система бронирования не вносит изменения в данные пользователей без их участия. Все поля заполняются клиентом самостоятельно и отображаются на этапе подтверждения заказа до оплаты", – заявили в пресс-службе перевозчика.

В авиакомпании также уточнили, что выборочное изменение данных технически невозможно. Случаи, связанные с подобными ошибками, составляют менее 1% и в основном связаны с некорректным вводом данных клиентами.

До этого "Победа" внесла изменения в правила перевозки по рассадке детей. Поводом для изменения правил стало решение суда, который рассмотрел иск прокуратуры по данному вопросу. Теперь перевозчик примет меры для оформления пассажиров 12–18 лет на соседних креслах с родителем или сопровождающим.