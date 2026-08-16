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16 августа, 11:46

Происшествия

ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира "Хезболлах" в ответ на атаку на юге Ливана

Фото: AP Photo/Majdi Mohammed

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного командира подразделения "Бадр" шиитского движения "Хезболлах" Абу Хасана Алаа. Это следует из заявления пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным военных, ликвидация стала ответом на действия "Хезболлах" в зоне безопасности на юге Ливана против израильских солдат. Алаа, как указали в ЦАХАЛ, участвовал в организации многочисленных атак на военнослужащих, включая запуски в сторону солдат на юге Ливана" беспилотников со взрывчаткой.

В ЦАХАЛ отметили, что Алаа в течение последних лет командовал несколькими боевыми подразделениями "Хезболлах", которые действовали против солдат и мирных жителей Израиля. Его устранение нанесло серьезный ущерб управленческим возможностям движения.

В субботу, 15 августа, израильская армия нанесла удары по инфраструктуре "Хезболлах" в окрестностях города Набатия и поселка Ансар в Южном Ливане. Это было сделано в ответ на действия вооруженных отрядов против израильских военных в районе горного хребта Али-эт-Тахир, в результате чего трое израильских военных получили ранения.

Ранее йеменское движение "Ансар Алла" (хуситы) нанесло удары баллистическими ракетами и беспилотниками по позициям саудовских сил в районе города Моха и провинции Мариб в Йемене. Удары наносились по складам оружия и штабам саудовских сил. По словам мятежников, в результате атаки есть десятки убитых и раненых, в том числе саудовцы.

Сариа подчеркнул, что хуситы намерены продолжать военные операции против саудовских сил, которые, по его словам, стремятся к эскалации конфликта. Кроме того, мятежники призвали йеменцев, воюющих на стороне возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции, сложить оружие и покинуть ряды противника.

Израильская армия нанесла серию ударов по югу Ливана утром 6 августа

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