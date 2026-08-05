Хуситы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море

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Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали при помощи баллистических ракет саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сарию.

Он отметил, что хуситы нанесли удар по танкеру в районе порта Янбу. По словам Сарии, с начала морской блокады 22 июля мятежники атаковали уже 8 саудовских судов. Он также подчеркнул, что 29 танкеров поменяли курс в акваториях Красного и Аравийского морей.

Кроме того, как утверждает представитель движения, саудовские суда перенаправляют в северную часть Красного моря для обхода блокады Баб-эль-Мандебского пролива. На фоне этого хуситы указали на возможность расширения операции, чтобы закрыть все маршруты для Саудовской Аравии.

8 июня хуситы также объявили полный запрет на проход кораблей через Красное море. Речь идет о блокаде всех израильских или связанных с Израилем судов. Члены движения предупредили, что такие корабли будут рассматриваться как военные цели.

Президент США Дональд Трамп предупредил об ударах по Ирану в случае новых вылазок йеменских хуситов. Глава Белого дома отметил, что разочаровался в них, хотя раньше считал, что они действовали профессионально и мудро.

