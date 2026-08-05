Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 10:43

Политика

Хуситы нанесли удар по саудовскому нефтяному танкеру в Красном море

Фото: 123RF.com/chawran

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали при помощи баллистических ракет саудовский нефтяной танкер Wafa в северной части Красного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сарию.

Он отметил, что хуситы нанесли удар по танкеру в районе порта Янбу. По словам Сарии, с начала морской блокады 22 июля мятежники атаковали уже 8 саудовских судов. Он также подчеркнул, что 29 танкеров поменяли курс в акваториях Красного и Аравийского морей.

Кроме того, как утверждает представитель движения, саудовские суда перенаправляют в северную часть Красного моря для обхода блокады Баб-эль-Мандебского пролива. На фоне этого хуситы указали на возможность расширения операции, чтобы закрыть все маршруты для Саудовской Аравии.

8 июня хуситы также объявили полный запрет на проход кораблей через Красное море. Речь идет о блокаде всех израильских или связанных с Израилем судов. Члены движения предупредили, что такие корабли будут рассматриваться как военные цели.

Президент США Дональд Трамп предупредил об ударах по Ирану в случае новых вылазок йеменских хуситов. Глава Белого дома отметил, что разочаровался в них, хотя раньше считал, что они действовали профессионально и мудро.

Читайте также


политиказа рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика