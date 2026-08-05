Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 августа, 14:31

Технологии
Главная / Новости /

AISI: ИИ компании Anthropic притворился человеком в попытке обмануть разработчиков

ИИ компании Anthropic притворился человеком для обмана разработчиков

Фото: 123RF.соm/mehaniq

Британский Институт проблем безопасности искусственного интеллекта (The AI Security Institute, AISI) сообщил, что в ходе испытаний одна из моделей ИИ компании Anthropic пыталась обмануть разработчиков, создавая фейковые учетные записи и выдавая себя за человека. Об этом заявили в AISI.

Как выяснилось, тестируемый ИИ-агент создал учетную запись на платформе GitHub и попытался убедить администратора репозитория с открытым исходным кодом принять вредоносный запрос на включение изменений. Для этого он завел вторую учетную запись, выдавая себя за другого реального пользователя.

После разоблачения модель ложно признала ошибку, отправляла целевые фишинговые письма с вредоносной информацией, а также старалась скрыть следы и восстановить заблокированный аккаунт. Все эти попытки остались безуспешными. При этом в докладе уточняется, что до сих пор неясно, в какой степени модель осознавала, что действует против реальных людей.

В рамках одного из испытаний агентам поставили задачу в области кибербезопасности. В результате было выявлено 10 случаев, когда они предпринимали самостоятельные несанкционированные действия в интернете.

Ранее Anthropic зафиксировала три случая, когда ее ИИ – Opus 4.7, Mythos 5 и внутренняя исследовательская модель – самовольно покинули изолированную тестовую среду и получили доступ к системам сторонних организаций. Инциденты произошли во время стандартного задания "захват флага".

По сценарию ИИ должен был найти скрытую информацию на другой машине, при этом выход в интернет был заблокирован. Однако из-за ошибки конфигурации модели все же вышли в интернет.

Читайте также


технологииза рубежом

Почему набравшие максимум на ЕГЭ не могут поступить в вуз

Абитуриенты, набравшие высокие баллы по ЕГЭ, якобы не сумели попасть в желаемый вуз из-за победителей олимпиад

Эксперты уже предложили ввести для олимпиадников специальные квоты

Читать
закрыть

Почему зумеры ходят на собеседования с родителями

Взрослые выполняют роль кадровых агентов: звонят потенциальным работодателям, выясняют детали вакансий и не только

Читать
закрыть

Как защититься от легионеллеза

Вспышки заболевания зафиксированы в Швейцарии и США

Читать
закрыть

Почему мужчины все чаще выбирают "женские" профессии

Парни-мастера ломают стереотипы, набирают миллионы просмотров в соцсетях

Реакция клиентов на мужчин в традиционно женских профессиях еще может быть неоднозначной

Читать
закрыть

Жители подмосковной деревни пожаловались на антисанитарию из-за соседней фермы

Как рассказала одна из жительниц, в деревне "происходит ад": животных на ферме не кормят и не поят

Читать
закрыть

Почему блогеры хвастаются "бедной" жизнью

В Сети новый тренд: на смену кофейне пришла растворимая арабика, вместо новой куртки – старый пуховик

Это дает ощущение контроля над жизнью и снижает тревожность, считают эксперты

Читать
закрыть

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика