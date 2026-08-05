WDR: в Германии мужчина спас женщину из секс-рабства, заметив ее полуобнаженной на балконе

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В Германии прохожий вызвал полицию после того, как увидел на балконе соседнего дома полураздетую связанную женщину. Об этом сообщает WDR.

По информации следствия, она оказалась в доме преступников в июле прошлого года. Тогда женщине некуда было пойти, и они предложили ей проживание и питание, а затем воспользовались ее уязвимым положением.

Уточняется, что в течение нескольких месяцев потерпевшей не давали выйти из дома. Ее оставляли в подвале и приковывали наручниками к отопительной трубе. Женщина регулярно подвергалась избиениям, насилию и унижениям. Предполагается, что издевательства были записаны на видео.

Спасти ее получилось в ноябре 2025 года, когда сосед заметил, что связанная женщина висит на деревянной балке. После прибытия полиции она была госпитализирована с переохлаждением и различными травмами.

Фигурантами уголовного дела стали четверо мужчин. Они обвиняются в изнасиловании, причинении телесных повреждений и других преступлениях. Один из них, предположительно, также ранее напал на двух женщин, применяя резиновые пули. Кроме того, их проверяют на причастность к торговле наркотиками.

При этом двое фигурантов – несовершеннолетние. В связи с этим разбирательство может быть закрытым для публики.

Ранее в США мужчина похитил 15-летнюю девушку и насиловал ее в течение четырех лет. По информации следователей, школьница познакомилась с ним в Сети, когда ей было 12.

В один из дней мужчина забрал девушку в свой дом в Блаксберге и стал удерживать ее там. Как сообщали СМИ, в преступлении подозревают 37-летнего Оуэна Ларса Андерсона.

