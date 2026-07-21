The Curren: в Пакистане мужчины заманили подростка на день рождения и изнасиловали

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Студент стал жертвой группового изнасилования в Пакистане. Его обманом заманили на день рождения, где все произошло. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на издание The Curren.

Мужчины в округе Рахим-Яр-Хан провинции Пенджаб пригласили 18-летнего парня в частный дом на праздник. Там ему дали наркотики, после чего несколько человек изнасиловали молодого человека, а потом бросили на дороге.

Студент обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Они задержали одного из подозреваемых, его зовут Хаммад Акрам. Трое людей, которые также фигурировали в этом деле, вышли на свободу под залог.

Отец парня заявил, что нападавшие пытались расправиться с сыном. По словам мужчины, помещение, в котором все происходило, оказалось испачкано кровью.

Ранее в Мексике полицейские задержали священника, который подозревается в изнасиловании 17-летней девушки. Несовершеннолетняя переписывалась с ним по интернету.