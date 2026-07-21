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21 июля, 16:30

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SHOT: Анна Седокова решила отменить концерт в Москве из-за плохих продаж билетов

Анна Седокова отменила концерт в Москве из-за плохих продаж билетов

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица Анна Седокова была вынуждена отменить свой сольный концерт в Москве из-за плохих продаж билетов. Об этом сообщил SHOT.

Выступление планировали на 25 июля, оно должно было состояться в клубе Magnus Locus. За 4 дня до него из 110 мест купили лишь 38. Артистка могла бы заработать при полном зале порядка одного миллиона рублей.

Отменить выступление решила команда артистки. Сейчас решается вопрос о возможном переносе мероприятия.

Интерес общественности к Седоковой в последние годы связан с личной жизнью. В декабре 2024 года ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма, покончил жизнь самоубийством. Его родные винят в случившемся певицу.

Недавно артистка рассказала, что спортсмен был агрессивен и нападал на нее. В пример она привела случай, произошедший в День святого Валентина. Тогда Тимма, по словам певицы, избил ее с такой силой, что "наутро половина лица была синей".

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