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23 июля, 16:09

Город

Число разрешенных для купания зон сократили в Москве

Фото: Москва 24

Эпидемиологи сократили число зон, разрешенных для купания в Москве. Теперь их пять, сообщила пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что в начале купального сезона работали девять зон. Тем не менее на данный момент открыты только озеро Белое, Путяевский пруд № 1, "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд.

Роспотребнадзор пояснил, что в Большом городском пруду, Школьном озере, на пляжах "Динамо" и "Тропарево" качество воды не соответствует гигиеническим нормам.

Специалисты проводят мониторинг зон отдыха в течение всего лета. При выявлении нарушения они выдают предписания о замене песка, очистке водоема и проведении обработок. При неудовлетворительных пробах воды вводится запрет на купание.

Ранее на востоке столицы открылись три современные пляжные зоны, обустроенные по новому формату. Например, на Большом Перовском пруду пляжную зону общей площадью более 2,5 тысячи квадратных метров обустроили на двух противоположных берегах водоема. Там установили шезлонги, теневые навесы и раздевалки, оборудовали душевые и туалетные модули.

Пять природных зон для купания открыли в Москве

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