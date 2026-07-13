В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил список из 8 новых благоустроенных зон отдыха у воды, включенных в городской перечень. Таким образом, количество подобных мест, обновленных по новому стандарту, возросло до 15, передал портал мэра и правительства столицы.

Среди них – Гольяновский пруд, расположенный в одноименном районе, Большой Перовский пруд в Новогирееве, Большой Очаковский пруд в Очаково-Матвеевском, Удальцовские (Верхний и Нижний) пруды в Проспекте Вернадского, Центральный (Большой Солнцевский) пруд в Солнцеве, Новоясеневские (Ясеневские) пруды в Ясеневе, Бирюлевские (Верхний и Нижний) пруды в Бирюлеве Восточном, Черневские (Верхний и Нижний) пруды в Южном Бутове.

Благоустройство вышеуказанных зон завершилось в мае – июне 2026 года. Центральным элементом стал пляж, для устройства которого использовались специальные настилы из террасной доски. На них установили шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнечных лучей. У самой воды насыпали белый песок.

При этом в местах, где позволяли технические возможности, специалисты обустроили бассейны с раздевалками и душевыми. Например, они появились на Гольяновском и Черневском прудах (пляж № 2).

В свою очередь, возле пляжей разместили спортплощадки для воркаута и волейбола, а также детские игровые зоны. Вместе с тем для удобства посетителей там проложили удобные дорожки, установили современное освещение и множество скамеек. В местах с большим пространством появились беседки, качели и гамаки, а в специально отведенных павильонах – кафе.

Все проекты предусматривали отдельный пункт по безопасности. Ее отдыхающим обеспечивают системы видеонаблюдения и оповещения, а также спасательные вышки. С наступлением темноты на территории включается архитектурно-художественная подсветка. Кроме того, там есть медпункты, где при необходимости можно получить экстренную помощь.

Всего в мегаполисе обустроено 139 мест для организованного отдыха на водных объектах, расположенных во всех административных округах. Более того, в рамках проекта "Лето в Москве" в 2026 году в парках, которые находятся в ведении столичного департамента культуры, появилось 41 новое комфортное место для отдыха у воды. Еще 25 зон для плавания с бассейнами функционируют в парках и на фестивальных площадках.

Ранее Собянин анонсировал появление нового общественного пространства у воды в Мнёвниковской пойме. Место для пеших прогулок протяженностью около 2 километров будет расположено на месте заброшенной территории.

Семь зон для отдыха со смотровыми площадками будут обустроены на деревянном настиле прямо над водой, а одну из них стилизуют под маяк – в него можно будет войти и подняться на второй уровень. Кроме того, большая смотровая площадка будет размещена на верхнем этаже улицы.