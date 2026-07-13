Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 13:39

Мэр Москвы

В Москве создано 139 мест организованного отдыха у воды

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин утвердил список из 8 новых благоустроенных зон отдыха у воды, включенных в городской перечень. Таким образом, количество подобных мест, обновленных по новому стандарту, возросло до 15, передал портал мэра и правительства столицы.

Среди них – Гольяновский пруд, расположенный в одноименном районе, Большой Перовский пруд в Новогирееве, Большой Очаковский пруд в Очаково-Матвеевском, Удальцовские (Верхний и Нижний) пруды в Проспекте Вернадского, Центральный (Большой Солнцевский) пруд в Солнцеве, Новоясеневские (Ясеневские) пруды в Ясеневе, Бирюлевские (Верхний и Нижний) пруды в Бирюлеве Восточном, Черневские (Верхний и Нижний) пруды в Южном Бутове.

Благоустройство вышеуказанных зон завершилось в мае – июне 2026 года. Центральным элементом стал пляж, для устройства которого использовались специальные настилы из террасной доски. На них установили шезлонги, лежаки, зонты и навесы для защиты от солнечных лучей. У самой воды насыпали белый песок.

При этом в местах, где позволяли технические возможности, специалисты обустроили бассейны с раздевалками и душевыми. Например, они появились на Гольяновском и Черневском прудах (пляж № 2).

В свою очередь, возле пляжей разместили спортплощадки для воркаута и волейбола, а также детские игровые зоны. Вместе с тем для удобства посетителей там проложили удобные дорожки, установили современное освещение и множество скамеек. В местах с большим пространством появились беседки, качели и гамаки, а в специально отведенных павильонах – кафе.

Все проекты предусматривали отдельный пункт по безопасности. Ее отдыхающим обеспечивают системы видеонаблюдения и оповещения, а также спасательные вышки. С наступлением темноты на территории включается архитектурно-художественная подсветка. Кроме того, там есть медпункты, где при необходимости можно получить экстренную помощь.

Всего в мегаполисе обустроено 139 мест для организованного отдыха на водных объектах, расположенных во всех административных округах. Более того, в рамках проекта "Лето в Москве" в 2026 году в парках, которые находятся в ведении столичного департамента культуры, появилось 41 новое комфортное место для отдыха у воды. Еще 25 зон для плавания с бассейнами функционируют в парках и на фестивальных площадках.

Ранее Собянин анонсировал появление нового общественного пространства у воды в Мнёвниковской пойме. Место для пеших прогулок протяженностью около 2 километров будет расположено на месте заброшенной территории.

Семь зон для отдыха со смотровыми площадками будут обустроены на деревянном настиле прямо над водой, а одну из них стилизуют под маяк – в него можно будет войти и подняться на второй уровень. Кроме того, большая смотровая площадка будет размещена на верхнем этаже улицы.

"Новости дня": променад появится в Мнёвниковской пойме на заброшенном участке

Читайте также


Сюжет: Лето в Москве
мэр Москвыгород

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика