Парки Москвы предлагают еще больше возможностей для летнего отдыха

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

На более 50 парковых территориях в Москве созданы условия для яркого и разнообразного отдыха, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Для летнего семейного отдыха доступны больше 750 объектов инфраструктуры, отметил министр правительства города, руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин. Это бассейны, пикниковые зоны, спортивные площадки, сцены в рамках фестиваля "Театральный бульвар", шатер для цирковых представлений в "Сокольниках".

"Кроме того, в этом сезоне мы открыли новые локации – бассейны в Лианозовском парке и музее-заповеднике "Коломенское", кинотеатр в усадьбе Воронцово, танцевальную площадку в парке у прудов "Радуга", – добавил Фурсин.

Например, в столичных парках действует 41 оборудованная зона отдыха у воды. При этом купание разрешено в "Пионерском пруду" в Парке Горького, "Путяевском пруду № 1" в парке "Сокольники", на пляжах "Серебряный бор – 2" и "Серебряный бор – 3".

Помимо этого, работают бассейны под открытым небом. Их можно найти в ландшафтном парке "Митино", парках "Сокольники", 50-летия Октября, "Ходынское поле", "Серебряный бор" и многих других.

Доступны 20 пунктов проката катамаранов и классических весельных лодок в 11 парках столицы, например музее-усадьбе "Люблино", "Царицыно", ландшафтном заказнике "Теплый стан" и других. Можно также взять напрокат плавучую беседку, электрокатамаран или электромоторную лодку с аудиогидом.

В Парке Горького во время прогулки на Голицынском пруду можно проплыть мимо старинного "Острова танца", в "Царицыно" работают лодочные станции на Верхнем и Среднем прудах, а в Измайловском парке на Круглом пруду появились плавучие беседки и четырехместные электрокатамараны с двигателем.

Также в 31 парке Москвы работают более 420 площадок для тренировок на свежем воздухе – можно играть в большой и настольный теннис, проводить различные командные игры или посетить 16 специальных танцевальных площадок.

В 16 зонах отдыха, в свою очередь, открыто 26 точек пунктов проката летнего спортивного инвентаря. Пункты принадлежат некрупным предпринимателям, а стоимость аренды в среднем составляет от 300 до 1 500 рублей.

Особое внимание в парках уделяется отдыху на природе – в частности, можно арендовать различные беседки. Всего доступно больше 150 пикниковых площадок в 13 парках, а в сервисе "Мосбилет" можно посмотреть интерактивную карту со всеми зонами, чтобы выбрать подходящий вариант по дате, стоимости и наличию мангала.

Также в парках открылись библиотеки, а в парках "Ходынское поле", 50-летия Октября и усадьбе Воронцово по выходным проходят музыкальные вечера, спектакли, квизы и многое другое. Помимо этого, в библиотеках проходят благотворительные мастер-классы.

Фестиваль "Театральный бульвар" проходит на 10 площадках. В программе – оперные и балетные постановки, мюзиклы, моноспектакли и выступления уличных артистов. Пушкинская набережная в Парке Горького и Царская набережная в музее-заповеднике "Коломенское" стали в 2026 году новыми площадками, а коллективы из Владивостока, Хабаровска, Абакана, Тюмени и Смоленска впервые выступят на фестивале.

Самая масштабная площадка находится на Пушкинской набережной, а сами мероприятия также проходят на:

Покровском бульваре;

Чистопрудном бульваре;

в парке у Политехнического музея;

на площадке "Зеленый дворик" у театра "Современник";

на передвижной сцене "Дилижанс".

Шоу "Цирковые дивертисменты" с участием артистов Большого московского государственного цирка под руководством народных артистов России Эдгарда и Аскольда Запашных можно увидеть в "Сокольниках". До 12 июля зрителям показывают программу "Цирковая мистерия: хранители чудес", а с 16 июля до 6 сентября – "Огни большого цирка".

Второй год в Москве проходит проект "Кино в парках": в столице доступно девять площадок для просмотра фильмов на свежем воздухе. Зрителей ждут в парке "Ходынское поле" и зоне отдыха "Покровский берет", а также в парке "Зарядье", кинотеатре "Москино Музеон" и других площадках.

За афишей мероприятий можно следить на странице проекта "Лето в Москве", а приобрести билеты на мероприятия, забронировать места или пройти регистрацию можно с помощью сервиса "Мосбилет".

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 июня жители города и гости смогут отметить день рождения поэта Владимира Маяковского. Главной локацией станет двор дома, в котором находится музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".

