В сервисе "Мосбилет" собраны лучшие идеи для летнего отдыха в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В "Мосбилете" представлены лучшие идеи для летнего отдыха в Москве – от культурных мероприятий до активного досуга и семейных прогулок. Сервис помогает горожанам быстро сориентироваться в насыщенной афише и выбрать подходящие события без необходимости просматривать десятки разрозненных источников, сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"Это не просто сервис для продажи билетов, это умный цифровой помощник для планирования досуга, от бесплатных городских активностей до премьерных показов. Он предлагает готовые сценарии по интересам и избавляет от необходимости изучать десятки разрозненных источников", – заявили в пресс-службе сервиса.

В июне в рамках проекта "Лето в Москве" стартовала акция "Лето с "Мосбилетом". Специальный раздел сервиса объединяет культурные, спортивные и развлекательные события, а также позволяет экономить до 20% при покупке билетов с использованием промокодов, размещенных в карточках мероприятий. Предложение распространяется на самые разные форматы – от семейных спектаклей до открытых бассейнов.

Удобная навигация помогает выбрать событие среди сотен вариантов. На главной странице сервиса доступны разделы "Спектакли", "Музеи", "Бассейны", "Лекции", "Зоопарк", а также блок "Для детей". В разделе "Еще" собраны концерты, мастер-классы, экскурсии и возможность бронирования беседок. Фильтры позволяют уточнить дату, площадку и формат мероприятия, а персональные рекомендации формируются на основе предпочтений пользователя в блоке "Специально для вас".

Летом через "Мосбилет" можно найти и посетить современные открытые бассейны на фестивальных площадках и в городских парках, в том числе подведомственных департаменту культуры Москвы. Вода в них фильтруется и подогревается, а для детей предусмотрены отдельные зоны. Билет на сеанс можно оформить онлайн всего в несколько кликов.

Для любителей пикников сервис предлагает десятки вариантов аренды беседок в разных районах города, включая площадки у воды. При выборе можно учитывать наличие мангала, стоимость и удобную дату посещения. Тем, кто предпочитает активный отдых, доступны занятия йогой, скандинавской ходьбой, настольным теннисом, аренда спортивных площадок и теннисных кортов, а также абонементы для начинающих и опытных игроков.

Также в сервисе собрана информация о городских летних фестивалях с концертами, театральными премьерами, мастер-классами и выставками. Многие мероприятия доступны бесплатно, а соответствующий фильтр помогает быстро их найти.

Покупка билетов доступна онлайн: пользователям со стандартной или полной учетной записью достаточно выбрать документ Mos ID, а для упрощенной учетной записи данные вводятся вручную. При оформлении билетов для детей информацию вносит сопровождающий взрослый, при этом на входе документ ребенка не требуется. Авторизованные пользователи также могут использовать QR-коды билетов в приложениях "Моя Москва", "Мой id" и "Госуслуги Москвы".

Ранее сообщалось, что с 17 по 19 июля москвичи и гости столицы смогут отметить день рождения поэта Владимира Маяковского. Обширную программу представят сразу на нескольких площадках, однако основные мероприятия пройдет 19-го числа. Главной локацией станет двор дома, где расположен музей "Квартира на Большой Пресне", а кульминацией вечера станет спектакль "Маяковский. Трагедия в стихах".