Суд отправил под домашний арест фигурантку дела о нападении на инспектора ДПС в Москве

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд отправил под домашний арест 16-летнюю фигурантку дела о нападении на сотрудника ДПС в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 июня на улице Маросейке. Девушка спровоцировала столкновение с автомобилем вне зоны пешеходного перехода. После этого двое ее сообщников, действуя по заранее распределенным ролям, потребовали у автомобилиста 10 тысяч рублей, угрожая вызовом сотрудников ДПС.

Водитель отказался передавать деньги и обратился в правоохранительные органы. В отношении прибывшего инспектора ДПС молодые люди применили насилие, а также оскорбили и повредили видеорегистратор.

Задержать злоумышленников удалось в Подмосковье. СМИ предположили, что они были автоподставщиками, которые пытались инсценировать аварию в центре столицы.

Участнице инцидента предъявили обвинение в вымогательстве, а ее двоим соучастникам – в применении насилия и оскорблении представителя власти. Последние заключены под стражу. При этом девушка свою вину в случившемся не признала.