Роспотребнадзор предупредил вернувшихся с Бали россиян об опасности лихорадки денге

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Под видом гриппа на Бали может скрываться лихорадка денге, поэтому вернувшимся с индонезийского острова стоит следить за своим самочувствием. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Ранее в ряде телеграм-каналов распространилась информация, что якобы десятки туристов из РФ заразились на Бали гонконгским гриппом. Утверждалось, что россияне переносят вирус даже тяжелее COVID-19.

"Начальные стадии лихорадки денге практически неотличимы от гриппа: высокая температура, сильная головная боль, ломота в теле, тошнота", – предупредили в Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, с начала года в Индонезии выявили свыше 34 тысяч случаев заражений лихорадкой, 81 из которых со смертельным исходом. В это же время пик циркуляции гриппа был пройден в начале июне, но сейчас отмечается сезонный подъем заболеваний.

Ранее в Роспотребнадзоре заявляли о выявлении 127 завозных случаев лихорадки денге в России в период с января по май 2026 года. Все зараженные прибывали в страну из эндемичных государств. Самая тяжелая ситуация фиксируется в некоторых регионах Африки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.

В зоне риска также Колумбия, Индия, Вьетнам, Мексика, Боливия, Камбоджа, Мальдивы, Бразилия, Шри-Ланка, Эквадор, Малайзия, Индонезия и Перу. При этом, по оценке Роспотребнадзора, опасность распространения заболевания в России отсутствует.

