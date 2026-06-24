В России выявили 127 завозных случаев лихорадки денге в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роспотребнадзор выявил 127 завозных случаев лихорадки денге в России в период с января по май 2026 года. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, все зараженные прибывали в страну из эндемичных государств. Самая тяжелая ситуация фиксируется в некоторых регионах Африки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. В зоне риска также Колумбия, Индия, Вьетнам, Мексика, Боливия, Камбоджа, Мальдивы, Бразилия, Шри-Ланка, Эквадор, Малайзия, Индонезия и Перу.

По оценке Роспотребнадзора, риск распространения заболевания в России отсутствует. Ведомство непрерывно контролирует ситуацию внутри страны и за ее пределами. Там напомнили, что в прошлом году в РФ специалисты выявили 178 случаев лихорадки денге.

Туристов призвали быть осторожными во время поездок в другие страны. Важно заранее узнавать о ситуации с инфекциями, по возможности надевать светлую закрытую одежду и использовать репелленты.

Кроме того, необходимо следить за наличием москитных сеток в отелях и не путешествовать по болотистым зонам. После возвращения в Россию важно наблюдать за самочувствием и сразу обращаться за помощью при возникновении любых симптомов.

Ранее СМИ сообщали, что около 10 россиян заразились лихорадкой денге на Мальдивах. По словам самих туристов, в отеле было много комаров, но персонал убедил их в том, что все меры защиты приняты. Двое заболевших сейчас находятся в инфекционной больнице, болезнь протекает в тяжелой форме.