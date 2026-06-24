В РФ сохранили порог доходов в 20 млн руб для перехода с упрощенки на НДС

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, сохраняющий до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого малый бизнес на упрощенной системе налогообложения (УСН) должен перейти на уплату НДС.

В это же время парламентарии рекомендовали кабмину вместе с думским комитетом по бюджету и налогам провести мониторинг применения данного закона, чтобы изучить эффективность мер с точки зрения их влияния на хозяйственную деятельность и доходы бюджета.

По действующей редакции Налогового кодекса, с 2026 года предельный размер доходов, при котором организации с УСН должны перейти на уплату НДС, понижен с 60 до 20 миллионов рублей в год. В 2027 году планировалось снизить этот порог до 15, а в 2028 году – до 10 миллионов рублей.

Принятый закон сохраняет для таких организаций порог в 20 миллионов рублей на весь период с 2027 по 2029 год включительно. Соответственно, снижение лимита до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, до 10 миллионов рублей – на 2031 год.

Недополученные доходы федерального бюджета в 2027 году составят 51,1 миллиарда рублей, в период с 2028 по 2029 – еще порядка 100 миллиардов рублей, указывалось в финансово-экономическом обосновании.

Ожидается, что сохранение порога выручки в 20 миллионов рублей коснется свыше 360 тысяч предпринимателей. Бизнесмены с УСН будут освобождены от уплаты НДС, отмечал министр финансов РФ Антон Силуанов. Это даст предпринимателям возможность адаптироваться к внешним экономическим факторам и новым налоговым механизмам.

С идеей зафиксировать порог годового дохода на уровне в 20 миллионов рублей выступил Владимир Путин. Президент РФ поручил тогда обеспечить "бесшовный переход" бизнеса от малого к более крупному, так как при росте и развитии бизнеса порой возникают организационные трудности и дополнительные финансовые издержки.

Ранее общественники также предложили сохранить текущие условия для самозанятых минимум до 2028 года. Уточнялось, что только за 2025 год те, кто платит налог на профессиональный доход, перечислили в бюджет более 137 миллиардов рублей.

