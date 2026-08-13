Асфальт обновили в 23 переулках в центре Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В 23 переулках Центрального административного округа Москвы заменили асфальтобетонное покрытие. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он уточнил, что работы провели в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Порядка 60 тысяч квадратных метров дорожного полотна заменили в том числе в Калашном, Пестовском, Большом Дровяном, Хохловском, Чистом, Кривоарбатском, Коробейниковом и Настасьинском переулках.

Ремонтируют дороги из-за возникающей в результате интенсивного трафика колейности. Это может помешать автомобилистам и привести к авариям.

Ремонт проводился в несколько этапов. Сначала специалисты сняли старый асфальт, отремонтировали смотровые колодцы и дождеприемные решетки. После этого они уложили новое полотно и нанесли на него дорожную разметку. Работы выполняли в основном по ночам, чтобы не мешать водителям.

Ранее в столице завершили ремонт на улице Высоцкого. Всего на участке протяженностью порядка 370 метров было отремонтировано свыше 2 тысяч "квадратов" асфальта. Также нанесено около 100 квадратных метров разметки.