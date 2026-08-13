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13 августа, 11:06

Туризм

Сергунина рассказала о популярности онлайн-гида "Узнай Москву" у российских туристов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2013 году в столице был создан портал "Узнай Москву". Это бесплатный онлайн-гид по городу, в котором собраны фотографии и описание тысяч памятников архитектуры и исторических мест, а еще прогулочные маршруты, аудиоэкскурсии и биографии известных людей. Только с начала лета им воспользовались 1,2 миллиона раз, а за все время – 32 миллиона раз, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Проект популярен не только у москвичей, но и у туристов из других регионов России. Портал часто посещают жители Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Ленинградской, Нижегородской, Свердловской и Самарской областей", – рассказала Сергунина.

Лидером по просмотрам традиционно остается раздел "Маршруты". С января по июль этого года он привлек на 40% больше уникальных пользователей, чем за аналогичный период 2025-го. В числе самых востребованных с начала года прогулки "К 65-летию первого полета в космос. Точки притяжения Юрия Гагарина" и "Сталинские высотки".

На портале желающих приглашают отправиться и в виртуальные туры по историческим зданиям: заглянуть в дом великого русского архитектора Федора Шехтеля, особняк Зинаиды Морозовой, дом Наркомфина и другие. Изучить интересные факты о достопримечательностях города и выдающихся жителях предлагают при помощи аудиогидов и квизов.

Онлайн-путеводитель работает также в формате мобильного приложения. Одна из его уникальных функций – возможность благодаря технологии дополненной реальности увидеть старинные постройки, не сохранившиеся до наших дней, такие как Красные ворота, Сухарева башня, дворец Екатерины II в музее-заповеднике "Коломенское", Большой кавалерский корпус в усадьбе Царицыно.

"Узнай Москву" – совместный проект столичных департаментов информационных технологий, культуры, культурного наследия, образования и науки.

Ранее сообщалось, что в августе жители и гости столицы смогут посетить пешеходные экскурсии, которые посвящены истории Москвы, ее архитектуре и знаменитым личностям. Например, экскурсия "От палат до модерна" пройдет по переулкам Пречистенки и Арбата, в ходе которой участники проследят развитие архитектуры от палат до модерна, обращая внимание на влияние истории города на стили.

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