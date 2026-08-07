В "Мосбилете" рассказали о самых интересных пешеходных экскурсиях августа

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В августе жители и гости Москвы смогут посетить пешеходные экскурсии, посвященные истории столицы, ее архитектуре и знаменитым личностям. Мероприятия организуют учреждения, подведомственные департаменту культуры города, передает портал мэра и правительства Москвы.

Дом русского зарубежья имени А. Солженицына 8 августа в 13:00 приглашает на экскурсию "Тихий уголок Москвы. По улицам и переулкам Ивановской горки". Этот район считается наиболее сохранившимся историческим местом в центре города. Группа встретится у памятника святым Кириллу и Мефодию (станция метро "Китай-город", выход № 10).

В начале XV века по указу великого князя Василия I именно сюда перенесли Иоанно-Предтеченский монастырь, который дал название округе. Рядом построили загородный дворец князя и разбили сады, позже расширенные его внуком Иваном III. В названиях местности до сих пор сохранились старинные топонимы: Хитровка, Хохловка, Подкопаи, Старые сады, урочища Глинище и Кулишки.

9 августа в 16:00 состоится экскурсия "Алексей Ремизов: человек с "подстриженными глазами". Старт – у выхода № 7 со станции метро "Чкаловская" на улице Земляной Вал.

Писатель и художник Ремизов родился в Москве, его детство прошло на берегах Яузы, в Сыромятниках и на Воронцовом Поле. Из-за сильной близорукости он смотрел на мир "подстриженными глазами". Участники увидят здания и улицы, связанные с его жизнью, и узнают, как городские легенды повлияли на его творчество.

В усадьбе Кусково в августе пройдут экскурсии по выставке "Храм добродетели душа ее была", посвященной актрисе шереметевского театра Прасковье Ковалевой-Жемчуговой. Экспозиция размещена в личных покоях ее мужа графа Николая Шереметева во дворце. Она рассказывает об истории театра, одного из лучших в Москве XVIII века, и судьбе актрисы. Выставка открыта только летом. В этот период в усадьбе проведут тематические и авторские экскурсии.

Московский музей "Дом Бурганова" приглашает на несколько пешеходных прогулок. Экскурсия "Культурное наследие окрестностей Арбата" посвящена городской скульптуре. Встреча – возле Дома Бурганова (Большой Афанасьевский переулок, дом 15, строение 9), финиш – у фонтана "Принцесса Турандот" на старом Арбате.

Участники пройдут по территориям, прилегающим к музею, и познакомятся с творчеством его основателя и директора – народного художника России, скульптора, академика Российской академии художеств Александра Бурганова.

Экскурсия "От палат до модерна" пройдет по переулкам Пречистенки и Арбата. Участники отправятся от станции метро "Кропоткинская" и проследят развитие архитектуры от палат до модерна, обращая внимание на влияние истории города на стили. Старт – у павильона станции метро "Кропоткинская" на Гоголевском бульваре.

Еще одна прогулка – "От музея до храма" – посвящена городской скульптуре и архитектуре. Участники познакомятся с творчеством Бурганова, архитектурой переулков и улиц, а также узнают о выдающихся людях, связанных с этим районом. Начало – у входа в музей "Дом Бурганова", завершение – у храма Христа Спасителя.

Приобрести билеты на мероприятия можно в сервисе "Мосбилет".

Кроме того, жители столицы смогут проголосовать за самый интересный прогулочный маршрут сезона, который проходит по Бульварному кольцу в рамках проекта "Лето в Москве". Голосование запущено в проекте "Активный гражданин", где представлено девять бульваров, каждый из которых отличается оформлением и программой мероприятий.

