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07 августа, 19:58

Происшествия

Во Вьетнаме спасли туристов из РФ и Казахстана, которых волнами унесло в море

Фото: MAX/Mash

Трое туристов из России и Казахстана были унесены в море волнами недалеко от Нячанга во Вьетнаме. Им помогли местные спасатели, пишет вьетнамская газета Tuoi Tre.

Как говорится в материале, четверо отдыхающих в возрасте от 21 года до 32 лет пришли купаться на пляж Бай Мон. Когда они зашли в воду, волна прибила троих туристов к скалистым участкам берега. Они не смогли выйти самостоятельно.

Четвертая туристка сразу обратилась к гиду, который помог ей вызвать полицейских и спасателей. В итоге отдыхающим помогли выбраться, у них множество ушибов и царапин. Медики оказали мужчинам необходимую помощь.

Ранее врачи в Шанхае спасли российского туриста с острым инфарктом миокарда. Так как мужчина и его супруга не знали английского или китайского языка, врач общался с ним через программу перевода в телефоне.

Пациенту рассказали все о лечении, он подписал согласие на хирургическое вмешательство. После успешной операции он быстро пошел на поправку.

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