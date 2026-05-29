29 мая, 16:19

Актер Евгений Кулик разбил голову после прыжка в бассейн во Вьетнаме

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/evgeny_kulik

Актер Евгений Кулик разбил голову после прыжка в бассейн во Вьетнаме, рассказал он подписчикам в соцсетях.

Кулик признался, что всегда нырял в бассейн "филигранно и эстетично" вне зависимости от глубины. Однако в этот раз он "не рассчитал силы и жестко въехал". После того как Кулик вынырнул, его голова была вся в крови, и ему пришлось отправиться в больницу. Врачи сделали актеру МРТ и наложили швы.

Генеральный консул РФ в городе Хошимин Тимур Садыков добавил в разговоре с РИА Новости, что Кулик был доставлен в медицинское учреждение в Винмек в Нячанге. Актеру оказали медицинскую помощь, после чего он в тот же день вернулся в отель.

Ранее певица и актриса Анна Семенович рассказала, что получила сильную травму пальца, случайно ударившись дверью. По ее словам, она перебила его до кости, ей наложили шесть швов. Кроме того, части пальца она лишилась.

