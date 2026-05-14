Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Народный артист России Сергей Проханов опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их чушью. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Соответствующую информацию ранее распространил телеграм-канал Mash. Утверждалось, что артист был экстренно доставлен в спинальный нейрохирургический центр из-за сильных болей в позвоночнике, где врачи якобы диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали снизить физическую активность.

"Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду", – высказался Проханов.

Ранее схожая ситуация произошла и с певицей Ларисой Долиной. В Сети заявляли, что исполнительнице резко стало плохо в московской квартире, из-за чего она вызвала скорую помощь. Якобы на протяжении нескольких часов она не могла встать с постели из-за острой боли в спине, которая отдавала в ногу.

Однако директор артистки Сергей Пудовкин назвал информацию не соответствующей действительности и напомнил о важности уважения личной жизни людей, включая артистов.