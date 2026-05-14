Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 11:54

Культура

Актер Сергей Проханов опроверг сообщения о госпитализации

Фото: Legion-Media.com/PhotoXPress.ru/Сергей Иванов

Народный артист России Сергей Проханов опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их чушью. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Соответствующую информацию ранее распространил телеграм-канал Mash. Утверждалось, что артист был экстренно доставлен в спинальный нейрохирургический центр из-за сильных болей в позвоночнике, где врачи якобы диагностировали у него сужение позвоночного канала из-за износа и рекомендовали снизить физическую активность.

"Я даже в больнице-то не был. Если всем интересно, то мне просто сделали два укола, чтобы поставить блокаду", – высказался Проханов.

Ранее схожая ситуация произошла и с певицей Ларисой Долиной. В Сети заявляли, что исполнительнице резко стало плохо в московской квартире, из-за чего она вызвала скорую помощь. Якобы на протяжении нескольких часов она не могла встать с постели из-за острой боли в спине, которая отдавала в ногу.

Однако директор артистки Сергей Пудовкин назвал информацию не соответствующей действительности и напомнил о важности уважения личной жизни людей, включая артистов.

Читайте также


культура

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика