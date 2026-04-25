Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у актера

Народный артист России Борис Щербаков не страдает от проблем с сердцем, заявил его сын Василий Щербаков в беседе с РИА Новости.

Ранее ряд телеграм-каналов заявляли, что Щербаков из-за проблем с сердцем стал хуже переносить длительные мероприятия и съемки. Сын актера в беседе с журналистами опроверг эту информацию.

"Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него все нормально", – ответил он.

Актер, по его словам, вылечил недуг еще в 2025 году. Последние два дня Щербаков-старший отдыхает на даче, но у него плохое настроение. Сын артиста предположил, что поэтому его отец может отказываться от выступлений.

"А так у него достаточно работы", – сказал собеседник СМИ.

В декабре 2024 года Щербакова госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. После этого артисту провели операцию по восстановлению скулы. В 2025 году Щербаков снова попал в больницу после перелома шейки бедра. Затем народный артист перенес операцию на сердце.

