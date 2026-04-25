Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 16:50

Культура

Сын Бориса Щербакова опроверг сообщения о проблемах с сердцем у актера

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Народный артист России Борис Щербаков не страдает от проблем с сердцем, заявил его сын Василий Щербаков в беседе с РИА Новости.

Ранее ряд телеграм-каналов заявляли, что Щербаков из-за проблем с сердцем стал хуже переносить длительные мероприятия и съемки. Сын актера в беседе с журналистами опроверг эту информацию.

"Неправда, проблем никаких нет. В глобальном плане со здоровьем у него все нормально", – ответил он.

Актер, по его словам, вылечил недуг еще в 2025 году. Последние два дня Щербаков-старший отдыхает на даче, но у него плохое настроение. Сын артиста предположил, что поэтому его отец может отказываться от выступлений.

"А так у него достаточно работы", – сказал собеседник СМИ.

В декабре 2024 года Щербакова госпитализировали с переломом лицевой кости и сотрясением головного мозга. После этого артисту провели операцию по восстановлению скулы. В 2025 году Щербаков снова попал в больницу после перелома шейки бедра. Затем народный артист перенес операцию на сердце.

Читайте также


культура

Главное

Что будет с ценами на услуги такси в 2026 году?

Поездки могут подорожать почти на треть к концу 2026 года

На подорожание услуг влияет новое законодательство и дефицит водителей

Читать
закрыть

Почему в мире существенно падает рождаемость?

Главный фактор – неполное замещение поколений

Демографический кризис проявляется и в уменьшении количества зарегистрированных браков

Читать
закрыть

Как РФ отреагирует на возможное размещение ядерного оружия в Финляндии?

Песков отметил: это решение может осложнить отношения между странами

Эксперты уверены: военные РФ будут вынуждены уделить этому пристальное внимание

Читать
закрыть

Как провести выходные 25 и 26 апреля в Москве?

Любители бега встретятся 25 и 26 апреля в рамках Московского полумарафона

Если хочется побывать на природе, можно отправиться в столичные парки

Читать
закрыть

Как подготовиться к длительному забегу?

Разминка длительностью 15–20 минут крайне важна перед долгими соревнованиями

В качестве обуви обязательно должны быть беговые кроссовки

Читать
закрыть

Какие домашние устройства помогут аллергикам в сезон цветения?

Одним из самых эффективных домашних решений остаются очистители воздуха

Важна уборка помещения пылесосом

Читать
закрыть

Почему российские мужчины уходят в декрет?

Это связано с тем, что у мамы более развивающаяся карьера или высокая зарплата

В обществе нормально реагируют на то, что отец идет в декрет

Читать
закрыть

Как сделать ссоры полезными для отношений?

Через проявление гнева люди могут выстроить глубокую эмоциональную связь

Помогают ситуации, где партнеры обсуждают проблему, говоря без попыток унижения

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика