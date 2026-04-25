Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Новости

Новости

25 апреля, 16:14

Алиев допустил совместное с Украиной производство продукции ВПК

Азербайджан и Украина имеют широкие перспективы для совместного производства продукции военно-промышленного комплекса (ВПК), заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев. Об этом сообщает Reuters.

На встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским Алиев добавил, что они уже обсуждали совместное оборонное производство. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Баку и Киев подписали соглашение о военно-промышленном сотрудничестве, а также о сотрудничестве в области безопасности и энергетики.

Ранее Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских предприятий, где производятся украинские БПЛА, предназначенные для ударов по территории России. В списке фигурировали разные локации, включая филиалы украинских компаний в Германии.

Позже российский посол Сергей Нечаев рассказывал, что Берлин не опровергает информацию о том, что на немецких объектах ведется военное производство для Киева. Об этом говорит и недавний визит на одно из таких предприятий украинского лидера, а также установление стратегического партнерства между государствами.

