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12 июня, 20:35

Политика

Адаму Кадырову присвоено почетное звание Героя Чечни

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Звание Героя Чеченской Республики присвоили секретарю Совета безопасности республики Адаму Кадырову. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель правительства региона Магомед Даудов.

По словам чиновника, указ о присвоении высокого звания подписал глава республики Рамзан Кадыров. Награда вручена за "выдающиеся заслуги" Адама Кадырова перед РФ, деятельность по поддержке спецоперации и "беззаветное служение народу".

"Награда является заслуженным признанием патриотизма Адама Рамзановича, его ответственности и преданности своему Отечеству", – указал глава правительства республики.

Также в Даудов упомянул участие Кадырова-младшего в работе команды первого президента Чечни, отдельно выделив его мужество, ответственность и нацеленность на результат.

Ранее Владимир Путин вручил певцу и композитору Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Артист был представлен к награде за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.

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