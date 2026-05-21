Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 мая, 17:23

Общество

Владимир Путин вручил певцу Юрию Антонову орден "За заслуги перед Отечеством" I степени

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Певец и композитор Юрий Антонов получил орден "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награду ему вручил Владимир Путин в Кремле.

Артист был приставлен к награде за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю творческую деятельность.

Ранее президент присвоил звание народного артиста России поэтессе, заслуженному деятелю искусств Ларисе Рубальской. Кроме того, глава государства наградил орденом Александра Невского художника Никаса Сафронова за вклад в развитие российской культуры и искусства.

До этого Владимир Путин наградил орденом "За заслуги в культуре и искусстве" худрука Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой Олега Меньшикова. Также композитор Максим Дунаевский был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" четвертой степени.

Читайте также


властьобщество

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика