ТАСС: взрыв произошел в доме экс-министра госбезопасности ДНР Пинчука

Фото: MAX/"Военкор Котенок"

В доме экс-министра госбезопасности ДНР Андрея Пинчука в ТиНАО произошел взрыв после того, как курьер принес ему посылку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент случился в поселке Щапово, уточнил собеседник агентства. Он добавил, что жизни Пинчука ничего не угрожает. В результате случившегося на первом этаже частного дома выбило стекла, также оказалась повреждена входная дверь.

По данным оперативных служб, информация о пострадавших не поступала.

Ранее хлопок произошел в машине на улице Введенского в Москве. Он был в двигательном отсеке автомобиля Zeekr. В результате произошедшего начался пожар, который быстро удалось ликвидировать.

Позднее под автомобилем нашли подозрительный предмет. Его обезвредили при помощи детонации. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, незаконное изготовление и хранение взрывчатых веществ.