Агентство "Москва": хлопок произошел в машине на юго-западе столицы

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Хлопок произошел в машине на улице Введенского в столичном районе Коньково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.

По предварительным данным, хлопок случился в двигательном отсеке машины Zeekr. В результате произошедшего возникло возгорание.

Отмечается, что огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. На место случившегося прибыли оперативные службы.

Ранее хлопок произошел на предприятии в Чебоксарах во время утилизации производственных отходов. По данным МЧС, последующего возгорания не последовало. Никто не пострадал.