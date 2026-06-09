Агентство "Москва": хлопок произошел в машине на юго-западе столицы

09 июня, 18:59Происшествия
Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"
Хлопок произошел в машине на улице Введенского в столичном районе Коньково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник.
По предварительным данным, хлопок случился в двигательном отсеке машины Zeekr. В результате произошедшего возникло возгорание.
Отмечается, что огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал. На место случившегося прибыли оперативные службы.
Ранее хлопок произошел на предприятии в Чебоксарах во время утилизации производственных отходов. По данным МЧС, последующего возгорания не последовало. Никто не пострадал.
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