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28 июля, 12:48

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Хирург Умнов: употребление семечек с кожурой может привести к гастриту

Врач предупредил, что употребление семечек с кожурой может привести к гастриту

Фото: 123RF.com/beholdereye

Постоянное употребление семечек с кожурой может привести к гастриту. Об этом заявил "Газете.ру" старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

Специалист отметил, что большое количество шелухи раздражает слизистую желудка и кишечника, вызывая дискомфорт. При этом на кожуре часто остаются грязь, пыль и остатки средств, с помощью которых обрабатывают растения.

"Проглатывая такую жесткую и по сути загрязненную шелуху, вы повышаете риск кишечного расстройства или попадания в организм нежелательных бактерий. Основной риск тут именно в механическом воздействии на ЖКТ и возможном загрязнении", – сказал Умнов.

Врач порекомендовал употреблять семечки очищенными. При этом, если одна кожура была случайно проглочена, то не стоит переживать, так как она выйдет из организма естественным путем.

Умнов также назвал мифом утверждение о том, что семечки с кожурой могут вызвать аппендицит. По его словам, причинами воспаления аппендикса являются разрастание лимфоидной ткани, скопление кальцинированных масс или паразитов. Он считает, что семечки с шелухой слишком малы по размеру, чтобы сразу спровоцировать закупорку просвета аппендикса.

Ранее гастроэнтеролог Виктория Степанова сообщила, что черная корочка на шашлыке несет риски для желудка и кишечника. Она рассказала, что во время готовки жир и мясной сок попадают на угли, из-за чего образуется густой дым с полициклическими ароматическими углеводородами и гетероциклическими аминами, которые затем попадают в организм.

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