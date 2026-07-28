Супруга Пашиняна заявила об угрозах после поднятия темы семейного насилия

Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян сообщила, что чувствует угрозу своей жизни после того, как затронула в соцсетях проблему насилия в семьях. Об этом она рассказала в видеообращении.

Ранее на своей странице в соцсети Facebook (владелец – компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она описала несколько случаев жестокого обращения с замужними женщинами.

Акопян выразила надежду, что государственные службы не допустят того, чтобы угрозы пользователей в ее адрес воплотились в реальность. В противном случае репутации Армении будет нанесен серьезный удар, добавила она.

Также Акопян призвала женщин активнее говорить о происходящем. По ее словам, только женщины способны помочь друг другу.

"Насилием в наших семьях больше не удастся одновременно подавить всех нас", – отметила супруга Пашиняна.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за пропаганду домашнего насилия. Административное наказание предлагается ввести за его публичное одобрение или популяризацию насилия в семье.

К семейно-бытовому насилию планируется отнести умышленное причинение вреда или физическую и психологическую угрозу, а также имущественный ущерб родственникам.

