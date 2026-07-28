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28 июля, 21:35

Политика

Навка подала иск в Европейский суд из-за санкций ЕС

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка подала иск в Европейский суд с требованием отменить введенные против нее санкции Евросоюза и выплатить компенсацию в размере более 2 миллионов евро, передает Reuters со ссылкой на данные судебной базы ЕС.

Навка была включена в санкционный список объединения в июне 2022 года. Ограничения предусматривали запрет на въезд в страны Евросоюза и финансовые блокировки. Вместе с ней под рестрикции подпали дочь и сын ее мужа, пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета и Николай.

В иске Навка указывает: решение о санкциях приняли с ошибками – и в оценке фактов, и в применении права, то есть его нельзя назвать достаточно обоснованным. Спортсменка считает, что Евросоюз не сумел убедительно доказать связь между ней и основаниями для ограничений.

Помимо отмены санкций, Навка требует от Совета ЕС компенсацию материального и нематериального ущерба, включая репутационный вред.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что американские сенаторы от обеих партий смогли договориться насчет законопроекта, который предусматривает введение против России "адских санкций". Они могут затронуть высокопоставленных политиков, военное руководство, предпринимателей и российские государственные компании.

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Сюжет: Санкции
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