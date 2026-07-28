Цена нефти Brent упала ниже 82 долларов за баррель впервые с 13 июля

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Стоимость фьючерса на нефть Brent опустилась ниже 82 долларов за баррель впервые с 13 июля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18:34 по московскому времени цена нефти снижалась на 4,52% и составила 81,99 доллара за баррель.

Вместе с тем стоимость фьючерса нефти WTI снижалась на 4,19%. Она составила 79,15 доллара за баррель.

Ранее сообщалось, что Ирану удалось экспортировать свыше 40 миллионов баррелей своей нефти за рубеж после полного снятия морской блокады США. Также отмечалось, что Тегеран начал экспортировать энергоресурсы по цене на 20% выше, чем до конфликта с американской стороной.