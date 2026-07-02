Грузинский НПЗ в Кулеви откажется от российской нефти в августе – сентябре

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Единственный грузинский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в порту Кулеви, планирует в августе – сентябре полностью перейти на переработку нефти нероссийского происхождения. Об этом говорится в заявлении компании Black Sea Petroleum, управляющей НПЗ.

"Это откроет для продукции Black Sea Petroleum доступ на высокомаржинальные рынки", – цитирует компанию РИА Новости.

За первое полугодие текущего года на этом заводе переработали порядка 650 тысяч тонн сырья, но о доле российской нефти не сообщается. Также компания заявила о расширении сотрудничества с американской Honeywell, что предусматривает поставку высокотехнологичного оборудования и внедрение автоматизированных систем управления.

Ранее Индонезия договорилась о поставках в страну российской нефти и газа. Это произошло после переговоров Владимира Путина и лидера Индонезии Прабово Субианто. Между ними также обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей и развитие инфраструктуры хранения и переработки.

