Два водителя автобуса находятся в тяжелом состоянии после атаки БПЛА под Брянском

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два водителя автобуса, пострадавшие в результате атаки беспилотника на рейсовый автобус Минск – Анапа в Брянской области, находятся в тяжелом состоянии в больнице. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.

"Будем надеяться, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизни нашим гражданам, нашим водителям", – привел его слова телеканал "Первый информационный".

Беспилотник атаковал автобус, следовавший по маршруту Минск – Гомель – Анапа, в котором находились 19 человек, 2 июля в районе пункта пропуска "Красный камень" в Брянской области. В результате атаки пострадали два водителя и один пассажир.

Их госпитализируют в Гомельскую областную больницу. Ведение пациентов поручено белорусским специалистам. По факту случившегося Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.